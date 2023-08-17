رئيس باراغواي الجديد يشيد بعلاقات الصداقة مع الإمارات

حضر وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أمس، مراسم أداء اليمين الدستورية وتنصيب الرئيس الجديد لجمهورية باراغواي سانتياغو بينيا، في العاصمة أسونسيون، الذي أعرب عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب، وأشاد بعلاقات الصداقة مع الإمارات والحرص المتبادل على توطيدها.

ونقل الزيودي تهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، إلى رئيس باراغواي الجديد، وتمنيات قيادة دولة الإمارات وشعبها للرئيس الجديد دوام التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب باراغواي الصديق من تقدم ورخاء وازدهار.

من جانبه، حمّل رئيس جمهورية باراغواي الجديد الزيودي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب الرئاسية وأداء اليمين الدستورية، مثمناً الحرص المتبادل على توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وتمنى لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

ويأتي حضور الزيودي مراسم التنصيب الرئاسية وأداء اليمين الدستورية، ترجمة لعمق العلاقات بين الإمارات وباراغواي، والحرص المشترك على الارتقاء بها إلى مستويات جديدة تعود بالنفع المشترك على الجانبين، حيث شهدت التجارة البينية غير النفطية نمواً قياسياً في العام الماضي لتسجل 57.3 مليون دولار بنمو قدره 53.3%، مقارنة بعام 2021، وبزيادة 122% مقارنة بعام 2020.

وخلال زيارات رسمية متعددة في الأشهر الماضية، عمل الجانبان على زيادة تسريع تدفق التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد الزيودي، خلال اجتماع رسمي مع رئيس باراغواي الجديد سانتياغو بينيا، ووزير الخارجية روبين راميريز ليزكانو، بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص الإمارات على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على الطاقة المتجددة والتعدين، والخدمات المصرفية والأمن الغذائي.

وجرى اللقاء بحضور سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين السفير غير المقيم لدى جمهورية باراغواي، سعيد عبدالله القمزي.

كما التقى الزيودي خلال الزيارة، وزير التجارة الجديد في باراغواي، خافيير خيمينيز، وبحثا سبل تحفيز التجارة البينية غير النفطية.

وأجرى محادثات أيضاً مع الرئيس التنفيذي لبنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سيرجيو دياز غرانادوس، لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار في البنية التحتية، وتبادل المعارف والخبرات وبناء القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

• شهدت التجارة البينية غير النفطية نمواً قياسياً في العام الماضي لتسجل 57.3 مليون دولار بزيادة 122%، مقارنة بعام 2020.