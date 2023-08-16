رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة الهند بذكرى استقلال بلادها

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية الهند، دراوبادي مورمو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دراوبادي مورمو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي.