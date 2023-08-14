أنور قرقاش يلتقي المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن

التقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم، المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج، وبحث معه آخر التطورات والجهود الدولية لحل الأزمة في اليمن.

وأكد خلال اللقاء أهمية الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل إيجاد تسوية سلمية تنهي الأزمة اليمنية وتداعياتها الإنسانية، كما أكد أهمية تكثيف الجهود الدولية في هذا الاتجاه، منوها بالدور المهم الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأميركية في هذا السياق.

واستعرض الدكتور أنور قرقاش الالتزام التاريخي لدولة الامارات العربية المتحدة باستقرار اليمن وازدهاره ودعم الجهود كافة الرامية لإيجاد حل للأزمة اليمنية بما يحقق مصالح الشعب اليمني ويضمن استقرار اليمن.