روسيا تطلق أعيرة تحذيرية باتجاه سفينة شحن متوجهة إلى ميناء أوكراني

أعلنت موسكو أن سفينة حربية روسية أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه سفينة شحن ترفع علم بالاو، كانت متوجهة إلى ميناء إزمايل الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن سفينة «فاسيلي بيكوف» التابعة للبحرية الروسية، رصدت سفينة الشحن «سوكرو أوكان» لدى إبحارها باتجاه ميناء إزمايل الأوكراني.

وأضافت أن قبطان سفينة الشحن «سوكرو أوكان» لم يستجب للأوامر بالتوقف لتفتيشها من أجل التأكد من عدم نقلها بضائع محظورة، ولإجبار السفينة على التوقف، أطلقت السفينة الحربية الروسية طلقات تحذيرية من أسلحة آلية صغيرة.

وأوضح البيان أن مروحية تقل عسكريين روسيين سارعت بعد ذلك لتفتيش السفينة، وبعد استكمال عملية التفتيش، سُمح لـ«سوكرو أوكان» بمواصلة رحلتها.

ويُعد إزمايل حالياً الممر الرئيس لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية بعد انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في يوليو الماضي.