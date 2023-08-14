13 أسيراً فلسطينياً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، أن 13 أسيراً فلسطينياً في سجون إسرائيل يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاستمرار اعتقالهم الإداري.

وذكرت الهيئة في بيان، أمس، أن إضراب الأسرى الـ13 جاء تزامناً مع الخطوات التي شرع بها المعتقلون الإداريون في سجن «عوفر» وسجون

عدة أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلاً في مقاطعتهم للمحاكم العسكرية الإسرائيلية.

ووفق إحصاءات حقوقية فلسطينية، أصدرت السلطات الإسرائيلية نحو 2000 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري، علماً أنها تعتقل 1132 فلسطينياً إدارياً في سجونها من بينهم 18 طفلاً وثلاث سيدات.

والاعتقال الإداري يتم من دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام، وتعتبره الأمم المتحدة غير قانوني ويخالف القانون الدولي.