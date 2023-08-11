جهود إماراتية لمساعدة العراق في المجال البيئي والمناخي

أكد الخبير العراقي المتخصص في بحوث البيئة والمناخ الدكتور داوود حسن كاظم، أنه يمكن للعراق أن يستفيد على الصعيدين البيئي والمناخي من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» عبر الاطلاع على التجارب العالمية وعقد التفاهمات والاتفاقات التي تؤمّن الدعم التقني والإداري والشراكات لتنفيذ خططها. ولابد للعراق أن يتعاون مع أشقائه العرب من أجل مواجهة تضامنية لتحدي التصحر والتغير المناخي.

وعن جهود الإمارات لمساعدة العراق في المجال البيئي والمناخي أشار الخبير العراقي إلى أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، وهي إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة وقعت اتفاقية استراتيجية مع العراق لتطوير مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 غيغاواط، فضلاً عن جهود أخرى إلى جانب تقديم استثمارات تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار في مجالات تنموية واقتصادية مختلفة.

