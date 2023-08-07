الإمارات تتضامن مع باكستان وتعزّي في ضحايا حادث القطار

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في ضحايا حادث القطار الذي وقع في منطقة نواب شاه بإقليم السند ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية باكستان الإسلامية والشعب الباكستاني الصديق وأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.