الإمارات تقدم آليات عسكرية ومعدات أمنية إلى تشاد لدعم جهود مكافحة الإرهاب

قدمت دولة الإمارات آليات عسكرية ومعدات أمنية إلى جمهورية تشاد الصديقة، وذلك لتمكينها وتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب ودعم برامج حماية الحدود. وتأتي هذه المبادرة في إطار العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد على مختلف الأصعدة والتي توجت بتوقيع اتفاقيات ثنائية عدة، منها اتفاقية التعاون العسكري، في شهر يونيو الماضي خلال زيارة رسمية أجراها الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد محمد إدريس ديبي اتنو، إلى أبوظبي.

وقام سفير دولة الإمارات لدى تشاد، راشد سعيد الشامسي، بتسليم الآليات والمعدات إلى وزير الدفاع التشادي، الفريق ركن داوود يحيى إبراهيم، بحضور رئيس الأركان العامة ورئيس الاحتياطي الاستراتيجي للجيش التشادي وكبار الجنرالات.