واشنطن تصف مقتل فلسطيني على يد مستوطنين بأنه «إرهاب»

أدانت الولايات المتحدة مقتل فلسطيني على يد مستوطنين إسرائيليين، ووصفت الحادث بأنه «إرهاب»، وذلك بعدما ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على المستوطنين لصلتهما بالحادث الذي وقع الجمعة الماضي، خلال اشتباكات قرب قرية برقة شرق رام الله. واتهم الادعاء الإسرائيلي المستوطنين في لائحة الاتهام التي حصلت صحيفة «هآرتس» على نسخة منها، بـ«ارتكاب جريمة قتل عمد أو بالإهمال المتعمد بدافع عنصري».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها: «نستنكر بشدة، الهجوم الإرهابي الذي شنه مستوطنون إسرائيليون متطرفون وأدى إلى مقتل فلسطيني يبلغ 19 عاماً»، ودعت إلى «المحاسبة وتحقيق العدالة بشكل كامل».

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عدد الهجمات التي شنها مستوطنون أو مؤيدون لهم، على الفلسطينيين في الضفة الغربية، زاد ضعفين هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.