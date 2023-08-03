مباحثات إماراتية - تركية يتصدرها تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين

بحث رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور علي راشد النعيمي، خلال لقاء افتراضي (عن بعد)، أمس، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الكبرى في البرلمان التركي فؤاد أكتاي، علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وتطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان التركي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية في مختلف المجالات، وأهمية تطوير العلاقات البرلمانية.

وقال الدكتور علي النعيمي، إن العلاقات الثنائية تشهد تطوراً ملحوظاً في شتى القطاعات الحيوية، بفضل حرص القيادتين على تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، مشيداً بالتواصل والزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، والاتفاقيات الاستراتيجية الموقعة.

وأكد الجانبان أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية الكبرى التركية، من خلال تفعيل لجان الصداقة البرلمانية، للارتقاء بالعمل البرلماني المشترك لآفاق أوسع بما يعود بالفائدة والنفع على شعبي البلدين.

من جهته، أعرب فؤاد أكتاي عن تقديره العميق لعقد اللقاء، مشيداً بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة البرلمانية، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان التركي والمجلس الوطني الاتحادي، وضرورة عقد لقاءات مستمرة للإسهام في تطوير مجالات التعاون على الصعيد البرلماني.