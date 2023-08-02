السويد تبحث إجراء تغييرات لإيقاف حرق الكتب المقدسة في العلن

أعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أن بلاده لا تعتزم إجراء تغييرات كبيرة على قوانين حرية الرأي، لكنها ستبحث إجراء تغييرات تسمح للشرطة بوقف حرق الكتب المقدسة في العلن، إن كان لذلك تهديد واضح للأمن القومي.

وقال كريسترسون خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن السويد تعتزم تشديد الرقابة على حدودها بسبب مخاوف أمنية، بعدما أثارت وقائع حرق وإهانة القرآن الكريم لديها احتجاجات في دول عدة.

وأقدم رجلان على إحراق صفحات من المصحف الشريف أمام البرلمان السويدي في استوكهولم، أول من أمس، وأضرما النار أواخر يونيو الماضي في بعض صفحات القرآن الكريم خارج أكبر مسجد في استوكهولم، وبعدها نظما تحركاً مماثلاً خارج مقر السفارة العراقية، أهانا فيه المصحف الشريف، وأثارت هذه الأعمال ردود فعل رافضة واحتجاجية في العالم الإسلامي.