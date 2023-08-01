روسيا تكثف ضرباتها ضد المنشآت العسكرية الأوكرانية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس، أن الضربات على المنشآت العسكرية الأوكرانية ازدادت بشدة رداً على الهجمات على الأراضي الروسية.

وقال شويغو: «على خلفية فشل الهجوم المضاد المزعوم، ركزت كييف على تنفيذ هجمات إرهابية على منشآت مدنية»، مضيفاً: «كثافة ضرباتنا على المنشآت العسكرية الأوكرانية بما فيها المنشآت التي تدعم هذه الأعمال الإرهابية، ازدادت بشدة».

وأضاف أن الهجوم المضاد الأوكراني لا يمضي كما كان مخططاً، وأن أوكرانيا تهدر أسلحة بمليارات الدولارات زودها الغرب بها.

وتابع في تصريحات خلال مؤتمر عسكري: «أوكرانيا تدفع باستماتة بقوات جديدة إلى هجمات على مواقع روسية، لكنها فشلت في تحقيق تقدم».

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن «الموارد التي أرسلها حلف شمال الأطلسي بمليارات الدولارات إلى نظام كييف يجري في الواقع استهلاكها دون كفاءة أو جدوى».

وأضاف أن كييف لهذا السبب تلجأ إلى تصرفات يائسة مثل شن هجوم بطائرات مسيرة على حي الأعمال بالعاصمة الروسية موسكو، مؤكداً أن روسيا اتخذت جميع التدابير الممكنة للحيلولة دون مثل هذه الهجمات.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن قواتها استعادت ما يقرب من 15 كيلومتراً مربعاً من القوات الروسية، خلال الهجوم المضاد الذي شنته الأسبوع الماضي، وذلك على طول الخطوط الأمامية جنوباً وفي منطقة دونيتسك شرقاً، موضحة أنها استعادت أكثر من 240 كيلومتراً مربعاً منذ بداية الهجوم المضاد الأوكراني، قبل نحو ثمانية أسابيع.

• أوكرانيا تعلن استعادة 240 كيلومتراً مربعاً خلال ثمانية أسابيع.