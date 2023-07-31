بابا الفاتيكان يدعو لاستئناف اتفاق الحبوب.. ويصلي من أجل لبنان

دعا بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، السلطات الروسية، إلى استئناف اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي كانت تسمح موسكو بموجبه بالعبور الآمن للصادرات الأوكرانية رغم الحرب.

وقال البابا خلال عظته أمس: «أناشد إخواني في سلطات الاتحاد الروسي باستئناف مبادرة البحر الأسود ونقل الحبوب بشكل آمن»، مضيفاً أن «إلغاء اتفاق الحبوب أدى إلى صعود صرخة الملايين من الذين يعانون الجوع، إلى السماء».

وفي سياق آخر، قال البابا فرنسيس إنه يصلي من أجل إيجاد حل للأزمة في لبنان مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت التي تحل في الرابع من أغسطس المقبل، ونقل موقع أخبار الفاتيكان عن البابا قوله عن الأزمة اللبنانية: «آمل أن تجد أزمة لبنان المعقدة حلاً يليق بتاريخ وقيم ذلك الشعب».

ووقع انفجار مرفأ بيروت عام 2020، ونجم عن تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم داخل المرفأ دون مراعاة قواعد السلامة وأودى بحياة أكثر من 220 شخصاً.