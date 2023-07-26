«الحر» في أريزونا يسبب حروقاً خطرة جراء السقوط

ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أن غرف الطوارئ في مقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا استقبلت مرضى مصابين بحروق، جراء السقوط على الأرض بسبب حرارة الجو المرتفعة، وبعضهم مصاب بجروح تهدد الحياة.

وقال مركز أريزونا للحروق في «فاليوايز هيلث» بالولايات المتحدة، إن حرارة الجو مرتفعة للغاية في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، لدرجة أن الأشخاص يتعرضون للحروق بمجرد سقوطهم على الأرض، ومن المحتمل أن تكون بعض الحروق مهددة للحياة.

وقال مدير خدمات الحروق في المركز، الدكتور كيفن فوستر، لـ«سي إن إن»: «الصيف هو موسمنا المزدحم، لذلك نتوقع أن يحدث هذا النوع من الأشياء، لكن هذا أمر غير معتاد حقاً. عدد المرضى الذين نراهم وشدة الإصابات أو حدة الإصابات أعلى بكثير».

وأضاف: «الأرقام أعلى، وخطورة الإصابات أعلى، وليس لدينا تفسير جيد لذلك».

وتابع أن مركز الحروق الذي يضم 45 سريراً كان ممتلئاً، حيث احترق نحو 15 من المرضى جراء السقوط على الأرض، موضحاً أن درجات حرارة السطح الخارجي تصل إلى 180 درجة فهرنهايت، ويمكن أن تحدث حروق جلدية عميقة بتلامس قصير فقط.

وتابع: «غالباً ما يحدث هذا التعرض للحرارة للمرضى الذين يعانون إعاقات تمنعهم من رفع أنفسهم بسرعة من هذا الاتصال، ما يؤدي إلى إصابة خطرة».