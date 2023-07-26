البيت الأبيض يؤكد أنه لا يدعم الهجمات داخل روسيا

أعلن البيت الأبيض أنه لا يدعم الهجمات داخل روسيا، وذلك رداً على سؤال حول هجوم بطائرتين مسيرتين ألحق أضراراً بمبانٍ في العاصمة الروسية موسكو، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحافي: «بصفة عامة لا ندعم الهجمات داخل روسيا».

وكانت روسيا قد هددت بأنها ستتخذ إجراءات قاسية ضد أوكرانيا، بعد ضربتين بطائرتين مسيرتين، وقعت إحداهما قرب مقر وزارة الدفاع الروسية في موسكو، أول من أمس، وأفادت السلطات الأوكرانية لاحقاً بأن روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة على عاصمتها كييف، تعد السادسة من نوعها خلال الشهر الجاري. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تصدت لهجوم من جانب أوكرانيا، على سفينة حربية، في ظل تصاعد التوترات بعد انتهاء اتفاق الحبوب الذي كان يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عن طريق البحر الأسود.