مقتل تاجر سلاح وزوجته و5 من أبنائه خلال محاولة تفكيك صاروخ في اليمن

انفجر صاروخ من مخلفات الحرب داخل منزل في وادي عبيدة بمحافظة مأرب اليمنية، اليوم الثلاثاء، مخلفاً 8 قتلى وعدد من الجرحى من أسرة تاجر سلاح.

وأوضحت مصادر إعلامية يمنية أن صاروخ انفجر في منزل أحد تجار السلاح أثناء محاولته تفكيكه وإبطال مفعوله، مؤكدا أن الانفجار أدى لوفاة ثمانية من أسرة واحدة وأدى لتدمير المنزل بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن من بين القتلى تاجر السلاح وزوجته وخمسة من ابنائها بينهم ثلاث بنات، إضافة إلى مقتل خبير متفجرات، فيما أصيب من ذات الأسرة اثنان بجروح بليغة.