رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة.