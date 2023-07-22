الأمن اليمني يضبط منفذي جريمة اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز اليمنية القبض على منفذي جريمة اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي، أردني الجنسية، في مدينة التربة جنوب المحافظة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الأجهزة الأمنية ضبطت المنفذين المباشرين لجريمة الاغتيال، وهم (أحمد الصرة، وزكريا الشرجبي، و10 أخرين ضمن خلية خططت لاغتيال مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي ظهر أمس الجمعة أمام أحد المطاعم بمدينة التربة".

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق مع أعضاء الخلية لمعرفة دوافع ارتكاب الجريمة.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، خلال اتصال هاتفي مع المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين، أنه سيتم تقديم المتهمين للجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل والرادع جراء ما اقترفوه من جريمة إرهابية.

إلى ذلك، بدأت اليوم السبت عملية تفريغ النفط الخام من سفينة النفط اليمنية المتهالكة قبالة السواحل اليمنية "صافر"، إلى السفينة البديلة "نوتيكا" التي أطلق عليها اسم "اليمن" مؤخراً.