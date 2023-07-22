رئيس مجلس الشيوخ التايلاندي يستقبل الجروان

استقبل رئيس مجلس الشيوخ التايلاندي بورنبيتش ويشيتشولشاي، بمقر المجلس في العاصمة بانكوك، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أحمد بن محمد الجروان، بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة تايلاند عبيد سعيد الظاهري. ورحب رئيس مجلس الشيوخ التايلاندي بالجروان والوفد المرافق له، مشيداً بدور المجلس العالمي للتسامح والسلام في دعم قيم التسامح والسلام حول العالم.

من جانبه قدم الجروان شرحاً مختصراً عن جهود المجلس وفعالياته حول العالم في دعم التسامح والسلام في شتى المجالات، ولاسيما في المجال البرلماني، عبر عضوية أكثر من 100 برلمان حول العالم فيه، وكذلك المجال الأكاديمي والتعليمي من خلال التعاون مع ما يزيد على 50 مؤسسة تعليمية وجامعة. وبحث الجانبان سبل التعاون والعمل المشترك لما فيه مصلحة وخير نشر قيم التسامح والسلام في آسيا والعالم بشكل عام. وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.