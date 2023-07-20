السعودية وتركيا تدعوان طرفي الصراع في السودان إلى الالتزام بوقف إطلاق النار

أكدت المملكة العربية السعودية وتركيا أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بوقف إطلاق النار الدائم والبناء على إعلان جدة «الالتزام بحماية المدنيين في السودان» الموقع بتاريخ 11 من مايو الماضي، إضافة إلى المبادرات الإقليمية الأخرى.

وحث الجانبان، في بيان مشترك في ختام زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، طرفي الصراع على الالتزام بالحوار السياسي من أجل الوصول إلى حل مستدام للصراع، واتخاذ إجراءات ضرورية لتخفيف معاناة الشعب السوداني.

كما أكدا على أن حل الأزمة السودانية يمكن تحقيقه من خلال عملية سياسية سودانية داخلية فعلية تحترم سيادة ووحدة السودان، وتحافظ على مؤسسات الدولة السودانية، وشددا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية الداعمة للاستجابة الإنسانية بالسودان، وأهمية تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني.

من جهته، أعلن مجلس الوزراء السعودي أنه يتابع الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار في السودان، خصوصاً بعد وصول الأطراف السودانية إلى مدينة جدة السعودية.