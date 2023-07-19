روسيا تؤكد استعدادها لتوفير الحبوب مجاناً للدول المحتاجة

قال المتحدث باسم «الكرملين» ديمتري بيسكوف، للصحافيين، أمس، إن روسيا تواصل الاستعداد لإمداد الدول المحتاجة بالحبوب الروسية مجاناً، بديلاً للحبوب الأوكرانية، بعد خروج موسكو من مبادرة حبوب البحر الأسود، محذراً من مخاطر استئناف اتفاق الحبوب من دون روسيا ومن دون الضمانات الأمنية ذات الصلة.

وأضاف بيسكوف: «بالتأكيد روسيا تتمسك بموقفها في هذا الصدد، ومسألة توفير الحبوب من روسيا لإفريقيا ستناقش خلال القمة الروسية الإفريقية المقررة نهاية يوليو الجاري، ونحن على تواصل مع شركائنا الأفارقة، وسيستمر التواصل خلال قمة سان بطرسبرغ». إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أحبطت محاولة هجوم أوكرانية على أهداف في شبه جزيرة القرم باستخدام 28 طائرة مسيرة، موضحة أن الدفاع الجوي الروسي أسقط 17 طائرة مسيرة، وتم تحييد الـ11 طائرة المتبقية بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، إن حركة المرور عادت جزئياً على أحد مسارات جسر القرم بعد هجوم ألحق أضراراً بالجسر، والذي قتل خلاله زوجان روسيان وأصيبت ابنتهما البالغة من العمر 14 عاماً.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت في أوديسا بجنوب أوكرانيا مواقع استخدمتها كييف للتحضير للهجوم الذي دمر جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو في 2014، فيما قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الهجوم الروسي ألحق أضراراً بميناء أوديسا، الموقع الرئيس لتصدير الحبوب الأوكرانية بعد ساعات من انتهاء العمل بالاتفاق الذي كان يتيح نقلها عبر البحر الأسود.

من جانب آخر، أعلن الجيش الأوكراني أن وضع القتال في شرق البلاد معقد، فيما قال الجيش الروسي إن قواته تقدمت في اتجاه مدينة كوبيانسك في الشمال الشرقي.

وتتضارب الروايات الروسية والأوكرانية بخصوص أحدث المعارك منذ شرعت كييف في هجومها المضاد في بدايات الشهر الماضي، لكن كلا الجانبين أشار إلى ضراوة القتال.

ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قواتها تقدمت لما يصل إلى كيلومترين في اتجاه كوبيانسك، وهي تقاطع مهم للسكك الحديدية في منطقة خاركيف.

وفي المقابل، قال قائد القوات البرية الأوكرانية الجنرال أولكسندر سيرسكي، إن روسيا ركزت قواتها في قطاع كوبيانسك لكن القوات الأوكرانية تصدت لها، فيما أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، أن كييف استعادت أراضي تبلغ مساحتها أكثر من 210 كيلومترات مربعة منذ شنت هجومها المضاد مدعومة بالأسلحة التي زودها بها الغرب.