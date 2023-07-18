روسيا تنسحب من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

أعلنت روسيا، أمس، انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، وقال الكرملين إن الاتفاق انتهى عملياً بانتهاء موعده، لكن روسيا مستعدة للعودة إليه فوراً عند تلبية شروطها. وقالت روسيا في رسالة إلى المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، إن انسحابها من الاتفاق يعني إلغاء ضمانات سلامة الملاحة، وأضافت أنها ستتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لإحباط محاولات الهجوم على أهداف عسكرية ومدنية روسية.

وفي المقابل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن قرار روسيا الانسحاب من الاتفاق سيوجه ضربة للمحتاجين في كل مكان، فيما قال البيت الأبيض إن تعليق روسيا مشاركتها في الاتفاق سيؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي، ويضر ملايين الأشخاص، وحث الحكومة الروسية على التراجع عن قرارها.