تواصل الحراك الرسمي والشعبي في اليمن لرفع الحصار عن تعز

تواصل الحراك الرسمي والشعبي في اليمن، للمطالبة برفع الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على مدينة تعز التي تضم أكثر من 4 ملايين نسمة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في اتصال هاتفي مع محافظ تعز نبيل شمسان، التزام المجلس بجعل قضية تعز وإنهاء حصارها المستمر منذ 3000 يوم، أولوية قصوى.

وشجع العليمي، السلطات والمجتمعات المحلية على إطلاق مبادرات لإنهاء الحصار والقيود الحوثية التعسفية على حركة الأفراد والسلع في أنحاء اليمن.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد بن دغر، أن رفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز وفتح المعابر، شرط لازم التحقيق للتقدم في العملية السلمية في اليمن.

وكان يمنيون نفذوا، اليوم وأمس، وقفات احتجاجية عند المنافذ والمعابر، أبرزها المنفذ الشرقي لمدينة تعز، للمطالبة بفك حصار ميليشيات الحوثي على المدينة الذي يدخل عامه التاسع، ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بسرعة العمل على تنفيذ شروط الهدنة ومنها فتح الطرق وعلى رأسها طرق تعز.

وفي ملف "خزان صافر"، أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، بأن السفينة البديل لسفينة صافر "نوتيكا"، أبحرت من ميناء جيبوتي باتجاه الساحل اليمني لتفريغ أكثر من مليون برميل من الخزان.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، إنه خلال الأسبوع المقبل ستبدأ عملية نقل النفط من ناقلة صافر إلى سفينة "نوتيكا"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل السفينة منطقة "رأس عيسي" قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن، غداً الأحد.