اليمن.. لا موعد جديد للجولة الثانية من مشاورات إطلاق الأسرى

أكد المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى ماجد فضائل لـ"الإمارات اليوم"، عدم تحديد موعد جديد للجولة الثانية من مشاورات إطلاق الأسرى ، مشيرا إلى ان "إجازة العيد" مازالت مستمرة، ولا يمكن تحديد الموعد حاليا.

وكان الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، أواخر شهر مايو الماضي، أكد بان الوفدين الحكومي، ووفد الحوثي بشأن الأسرى، سيعقدان جولة مشاورات ثانية وفقا لمخرجات الجولة الأولى في سويسرا، لإطلاق أكثر من 1400 أسير (700) أسير من كل طرف، لكن الموعد الجديد لم يحدد حتى الآن وفقا لفضائل.

من جانبه، حذّر وكيل محافظة الحديدة غرب اليمن، وليد القديمي، من تحركات لميليشيات الحوثي في البحر الأحمر، قائلا في تغريدات على "تويتر"، إنها تنذر بمعركة قادمة تستهدف الملاحة الدولية على وجه الخصوص، مشيراً إلى إنشاء الميليشيات لسانا بحريا خارج ميناء الصليف خصصته لعمليات تهريب الاسلحة ومواد ممنوعة أخرى.

وفيما توقعت مصادر دبلوماسية غربية، بأن يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين، على مشروع قرار لتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في الحديدة "أونمها" غرب اليمن، لمدة عام إضافي، دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، إلى دور أممي فعال لحماية المدنيين في الحديدة من خطر الألغام المنتشرة على نطاق واسع فيها.

من جانبه، أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن" مسام"، عن نزع 572 لغماً حوثياً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، مشيرا في بيان إلى أنه تم تطهير 58.559 متراً مربعاً من الأراضي خلال نفس الأسبوع.