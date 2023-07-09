مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان في 13يوليو

من المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان في 13 يوليو الجاري، لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

وأضاف المتحدث في بيان، أن الاجتماع يهدف إلى وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

وقال المتحدث "في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل؛ تستضيف مصر في 13 يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان".

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه لم يتم تقديم المزيد من التفاصيل بشأن الشخصيات التي قد تحضر القمة أو ما إذا كان ممثلون عن الطرفين المتنافسين في السودان سيكونون من بين الحضور.