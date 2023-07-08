اليمن.. جهود محلية لفتح أحد الطرق الرئيسية في تعز

كشف عضو في وفد الحكومة اليمنية المفاوض بشأن فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، عن مبادرة وجهود محلية لفتح أحد الطرق الرئيسية في محافظة تعز، مشيراً إلى استمرار تعنت ورفض الميليشيات الحوثية للتجاوب مع المبادرات المحلية والدولية في هذا الخصوص.

وأكد عضو الوفد الحكومي نبيل جامل، لـ"الإمارات اليوم"، وجود جهود محلية بقيادة محافظ تعز نبيل شمسان، وعدد من الشخصيات الاجتماعية من أبناء تعز القاطنين في مناطق الميليشيات الحوثية، لفتح طريق رئيسي تجاه تعز، لتخفيف معاناة أبناء المحافظة المحاصرة لأكثر من 8 سنوات، من قبل ميليشيات الحوثي.

وأوضح، أن السلطة المحلية في تعز بقيادة المحافظ شمسان، طلبت من لجنة التفاوض الحكومية لفتح الطرق برئاسة عبدالكريم شيبان، تقديم مقترح بالطرق التي يمكن اختيار احدها لفتحها في الوقت الراهن للتخفيف من معاناة المسافرين، وعلى ضوء ذلك قدمت اللجنة مقترح فتح خمس طرق رئيسية، معرباً عن أمله في أن تكلل الجهود المحلية لفتح أحد الطرق الرئيسية باتجاه تعز بالنجاح، لأن استمرار إغلاق الطرق يتسبب بسقوط ضحايا مدنيين بشكل شبه يومي خلال مرورهم واستخدامهم للطرق الوعرة البديلة.