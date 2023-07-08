620 مليار يورو إضافية يحتاجها الاتحاد الأوروبي سنوياً لتحقيق أهداف المناخ

أظهرت مسودة تقرير للمفوضية الأوروبية، حاجة الاتحاد الأوروبي لاستثمارات إضافية بقيمة 620 مليار يورو (673 مليار دولار) سنوياً، إذا أراد الوصول إلى الاقتصاد الأخضر والاستغناء عن الوقود الأحفوري الروسي.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماركوس سيفكوفيتش، إنه يجب توفير الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات من جانب القطاع الخاص، لكن يمكن استخدام الأموال العامة لتمويل المشروعات الأعلى مخاطرة ذات الاستدامة الأكبر لكي تقود الطريق.

وقالت المفوضية في مسودة التقرير الذي يحمل عنوان «البصيرة الاستراتيجية»، إن التحول الأخضر يحتاج إلى استثمارات غير مسبوقة، مضيفة أن تكاليف وتداعيات أزمة التغير المناخي والتنوع الأحيائي مازالت غير معروفة.

ويستهدف الاتحاد الأوروبي خفض الانبعاثات الكربونية خلال العقد الحالي بنسبة 55%، ليصل إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وتحويل النمو الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على موارد مثل الوقود الأحفوري في إطار استراتيجية يطلق عليها «الاتفاق الأخضر للاتحاد الأوروبي».

وللوصول إلى هذا الهدف ترى المفوضية الأوروبية أنه مطلوب توفير هذه الاستثمارات الإضافية إلى جانب 578 مليار يورو مرصودة بالفعل في ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027. وقالت المفوضية إن التمويل من القطاع الخاص مطلوب أيضاً لتأمين احتياجات الاتحاد من الطاقة على المدى الطويل، وإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد من روسيا.

وترى المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ضرورة أن يكون لبنك الاستثمار دور أكبر في الاستثمار في التكنولوجيات المهمة، مثل توليد الطاقة المتجددة وتشجيع زيادة إنفاق القطاع الخاص في هذه المجالات.