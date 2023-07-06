سقوط أكثر من 15 قذيفة مدفعية على الحدود اللبنانية في ضربة إسرائيلية

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم الخميس إن أكثر من 15 قذيفة سقطت على أطراف بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا على الحدود اللبنانية في ضربة إسرائيلية.

وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني اليوم ، "يسجل في هذه الأثناء قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا".

وأشارت الوكالة إلى تسجيل سقوط أكثر من 15 قذيفة مدفعية عيار 155.

وكانت مصادر لبنانية وإسرائيلية قد قالت إن صاروخين أطلقا من جنوب لبنان صوب إسرائيل اليوم الخميس، مما أدى لضربات عبر الحدود نفذها الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك.

وذكرت ثلاثة مصادر أمنية لبنانية أن صاروخين أطلقا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل اليوم الخميس، سقط أحدهما في الأراضي اللبنانية والثاني بالقرب من منطقة متنازع عليها على الحدود.

وبعد أن قال الجيش الإسرائيلي في البداية إن ليس لديه ما يدل على أي وقائع غير عادية على جانبه من الحدود، قال في وقت لاحق إن مقذوفا انفجر هناك. ولم تكن هناك إشارة إلى وقوع خسائر.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للاعلام العربي افيخاي ادرعي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" اليوم ، "بعد تحقيق لقوات الجيش وصلت للمكان اتضح انه تم اطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف : "ردا على ذلك، تقوم قوات الدفاع الإسرائيلية حاليا بضرب المنطقة التي تم منها الإطلاق في الأراضي اللبنانية".

وأضاف أن التجمعات السكنية الإسرائيلية قرب الحدود لم تصدر لها أي أوامر خاصة بسبب ذلك.

ورأى شهود من رويترز أعمدة من الدخان الأبيض تتصاعد من الجنوب اللبناني. وقال أحد سكان قرية الوزاني في جنوب لبنان حيث سقط أحد الصاروخين إن قصفا بالمدفعية أصاب المنطقة من اتجاه إسرائيل.

وقالت المصادر في لبنان إن الصاروخ الثاني سقط قرب قرية الغجر الواقعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين ولم يرد تعليق سواء من الجيش اللبناني أو قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

بيروت، تل أبيب - وكالات