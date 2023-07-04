أميركا.. مقتل 3 على الأقل وإصابة 8 في إطلاق نار بولاية تكساس

ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن الشرطة أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في إطلاق نار في مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية قبل منتصف ليل الاثنين بالتوقيت المحلي.

وأفادت شبكة (سي.بي.إس) الأمريكية أن شخصا لقي حتفه في مكان الواقعة وتوفي الاثنان الآخران في المستشفى، بينما نُقل المصابون الثمانية إلى المستشفى ولم تحدد حالتهم بعد.

ولم يتضح بعد السبب وراء إطلاق النار.