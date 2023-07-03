الحكومة السويدية تدين إحراق المصحف وتعتبره عملاً «معادياً للإسلام»

أعلنت الحكومة السويدية، أمس، إدانتها لقيام أحد الأشخاص بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد استوكهولم الرئيس، معتبرة ما قام به عملاً «معادياً للإسلام». وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان إن «الحكومة السويدية تتفهم بالكامل أن الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين. إننا ندين بشدة هذه الأعمال التي لا تعكس بأي حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية».

من جانبها، دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ تدابير جماعية لمنع حوادث تدنيس المصحف الشريف.

وعقدت المنظمة اجتماعاً، أمس، للرد على حادث الأربعاء الماضي، عندما أقدم شخص يعيش في السويد، ويدعى سلوان موميكا، على إحراق صفحات من المصحف الشريف، وشددت على ضرورة إرسال تذكير مستمر إلى المجتمع الدولي بشأن التطبيق العاجل للقانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية.