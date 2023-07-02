نزع قرابة 5000 لغم وعبوة ناسفة باليمن خلال يونيو

أعلن مشروع سعودي، اليوم الأحد، أن فرقه الميدانية، تمكنت من نزع قرابة خمسة آلاف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة في اليمن خلال الشهر الماضي يونيو.

وقال مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في بيان ، إن " فرقه تمكنت خلال يونيو 2023 من نزع أربعة آلاف و 899 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة".

وأضاف البيان أن " فرق مسام تمكنت خلال شهر يونيو من تطهير 752682 مترا مربعا من الأراضي اليمنية، من هذه الألغام والمتفجرات".

يشار إلى أن مشروع مسام انطلق في العام 2018، من أجل نزع مخلفات الحرب في اليمن التي يقدر عددها بنحو مليوني لغم وعبوة ناسفة وذخيرة.