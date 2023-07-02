روسيا تشن أول هجوم بطائرات مسيرة على كييف منذ 12 يوما

بعد هدوء نسبي، شنت روسيا هجومًا بطائرات مسيرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد على العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما قال مسؤولون. كان هذا أول هجوم من نوعه في الحرب منذ 12 يومًا.

تم الكشف عن جميع الطائرات المسيرة وإسقاطها، وفقًا لما قاله سيرهي بوبكو، رئيس إدارة مدينة كييف. بالإضافة إلى المدينة نفسها، تم استهداف منطقة كييف المحيطة.

أفاد حاكم إقليم كييف روسلان كرافشينكو أن شخصًا أصيب بجروح جراء حطام طائرة بدون طيار مدمرة.

لم يقدم المسؤولون في العاصمة الأوكرانية عددًا محددًا من الطائرات غير المأهولة التي هاجمت المدينة. لكن القوات الجوية الأوكرانية قالت إن الروس أطلقوا ثمانية صواريخ من طراز شاهد وثلاثة صواريخ كاليبر في جميع أنحاء البلاد.

إلى الجنوب، أصيب صبي يبلغ من العمر 13 عامًا في قصف ليلا على مقاطعة خيرسون الجنوبية المحتلة جزئيًا في أوكرانيا، حسبما قال أولكسندر تولكونيكوف، المتحدث باسم الإدارة الأوكرانية للمقاطعة.

قال تولكونيكوف إن الطفل أصيب بجروح عندما قصف الجيش الروسي قرية ميلوف الواقعة على ضفاف نهر دنيبر في منطقة بريسلاف.

وقال في التلفزيون الحكومي تم إدخال الطفل إلى المستشفى ... لا يوجد خطر على حياته.

استمر قصف محافظة خيرسون صباح الأحد، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص في عاصمة الإقليم التي تسمى أيضًا خيرسون. قال مكتب المدعي العام الإقليمي، إن منطقة سكنية بالمدينة استهدفت من قبل القوات الروسية العاملة في الجزء الذي تحتله روسيا من محافظة خيرسون.

كتب المكتب عبر تطبيق تليغرام أصيب أربعة مواطنين على الأقل بجروح اثنان منهم بسبب استهداف مبنى شاهق.

في غضون ذلك، أفاد الجيش الأوكراني أن القتال الأشد استمر في شرق أوكرانيا الصناعي، حيث تركزت الهجمات حول باخموت ومارينكا وليمان في مقاطعة دونيتسك في البلاد، حيث وقع 46 اشتباكًا قتاليًا.

قال المتحدث باسم المجموعة الشرقية للقوات الأوكرانية سيرهي شيريفاتي للتلفزيون الأوكراني الرسمي إن القوات الأوكرانية تتقدم وسط هجوم مكثف على الجانبين الجنوبي والشمالي لمدينة باخموت المدمرة. لكنه لم يذكر مقدار التقدم الذي أحرزوه. وقال إنه سيتم الكشف عن التفاصيل بمجرد تحليل القوات الأوكرانية الوضع وتعزيز مواقعها.

في تحديثها الدوري صباح الأحد، قالت هيئة الأركان العامة إنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نفذت روسيا 27 قصفا جويا، وهجوما صاروخيا ونحو 80 هجوما من قاذفات صواريخ متعددة، استهدفت مناطق في الشمال والشمال الشرقي وفي الشرق والجنوب من البلاد.

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود اليوم الأحد - وهو اليوم الذي تكرم فيه البلاد أسطولها البحري - للاستماع إلى تقرير من قائد البحرية، ومناقشة آفاق تطوير برنامج بحري للطائرات بدون طيار والصواريخ، بالإضافة إلى تقديم أوسمة لأعضاء الخدمة.

في روسيا، أفاد مسؤولون محليون أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، بينما تعرضت منطقة كورسك المجاورة لقصف مدفعي. لم يتم الإبلاغ عن خسائر في الأرواح أو حدوث أضرار.