زيلينسكي يحذر من "تهديد خطير" بمحطة زابوريجيا النووية

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، من وجود "تهديد خطير" في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، وقال إن موسكو "مستعدة من الناحية الفنية لإحداث انفجار في المنشأة".

وأشار زيلينسكي إلى أن المخابرات الأوكرانية هي مصدر هذه المعلومة.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث في كييف: "هناك تهديد خطير لأن روسيا مستعدة فنياً لإحداث انفجار داخل المحطة ربما يؤدي إلى تسرب إشعاعي".

ولم يدل زيلينسكي بمزيد من التفاصيل. وسبق أن قالت المخابرات العسكرية الأوكرانية إن القوات الروسية لغَّمت المحطة.

ودعا زيلينسكي المجتمع الدولي لإيلاء مزيد من الاهتمام للوضع في المنشأة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، كما حث على فرض عقوبات على شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية.