الحكومة اليمنية تطرح مبادرة لفتح 5 طرق إلى تعز

قدم فريق الحكومة اليمنية في لجنة التفاوض لفتح طرق تعز، مقترحاً بفتح خمس طرق إلى المدينة المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي منذ ثمان سنوات.

وأوضح بيان أصدره الفريق الحكومي، أن المبادرة تتضمن فتح (طريق سوفتيل – الجهيم – مسجد الصفا – زيد الموشكي)، و(طريق السمن والصابون – المطار القديم – بئر باشا)، و(طريق كرش – الرهدة – الحوبان – جولة القصر – عقبة منيف) ، و(طريق مفرق الذكرة – الستين – مفرق العدين – سوق الرمدة – الحوجلة – عصيفرة)، و(طريق الحوبان – جولة القصر – وادي صالة – صالة) .

وأكد البيان أن الفريق مستعد لبحث آليات التنسيق لاستقبال المواطنين اليمنيين القادمين للمدينة أو المغادرين منها، وتشكيل لجان مشتركة لحل أي إشكالات في حالة فتح الطرق.

وأضاف البيان أن حصار تعز ملف إنساني بحت، ويجب على المجتمع الدولي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، ممارسة أقصى الضغوط على الحوثيين الذين يستخدمون حصار تعز ورقة سياسية لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى.

ميدانياً، قصفت ميليشيات الحوثي بطائرة مسيرة نقطة عسكرية لقوات دفاع شبوة في منطقة "المصينعة" شرق المحافظة، ما أدى لمقتل جندي يمني وإصابة آخر، فيما أفشلت القوات المشتركة محاولة تسلل لعناصر الميليشيات في محافظة الضالع، وكبدتها خسائر كبيرة.