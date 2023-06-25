العاهل السعودي يعين عبدالرحمن آل مقرن نائبا لوزير الدفاع

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأحد، قرارا يقضي بتعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

وأصدر الملك سلمان، اليوم الأحد عدداً من الأوامر الملكية، تضمنت تعيين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، مكتفيا بالقول " يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

كان أمر ملكي، قد صدر في الثالث من يوليو 2022، بإعفاء عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه، وصدر قرار آخر بتعينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

شغل الأمير آل مقرن منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، منذ أبريل من العام 2017، حتى تم إعفاؤه في 3 يوليو 2022 وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي.

وعبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن من مواليد الرياض عام 1961، وهو حاصل على ماجستير في القانون المقارن من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأميركية، وعلى ماجستير في القانون العام من جامعة إنديانا الأميركية، وبكالوريوس قانون من جامعة الملك سعود.