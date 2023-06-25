حادث مأساوي.. خروج قطار ملاهي عن مساره في في ستوكهولم يسفر عن وفاة وإصابات

لقي شخص حتفه وأصيب عدد آخر عندما خرجت قطار ملاهي عن القضبان في ستوكهولم يوم الأحد، حسبما أفاد التلفزيون السويدي.

وأخبر مسؤولو الملاهي محطة إس في تي أن إحدى العربات على متن "أفعوانية" جيت لاين خرجت عن مسارها وسقطت على الأرض في متنزه غرونا لاند الترفيهي.

وقالت المتحدثة باسم المتنزه أنيكا تروسليوس لمحطة إس في تي: إنه أمر مأساوي ومروع بشكل لا يصدق ... لسوء الحظ تم إبلاغنا بمقتل شخص وإصابة عدة أشخاص.

وأعربت أنيكا تروسليوس، عن صدمتها العميقة للحادث الذي وصفته بأنه "رهيب". وقالت: "نحن جميعاً في حالة صدمة. لا ينبغي أن يحدث شيء من هذا القبيل"، مشيرة إلى أنه سيتم التحقيق في الحادث .

وتابعت: "في الوقت الحالي، علينا أن نبذل جميع جهودنا لرعاية المتضررين، وبعد ذلك، سنجري التحقيق".

من جهتها قالت الشرطة إن سبعة أشخاص، من الأطفال والبالغين، نقلوا إلى المستشفى بعد الحادث.

وتم إخلاء مدينة الملاهي لتسهيل عمل أطقم الإنقاذ.

وقالت جيني لاغرستيد، مراسلة إس في تي، التي كانت تقف في الصف في انتظار رحلة أخرى على القطار، إن العربة سقطت من ارتفاع عالٍ وكان بداخلها ركاب.

قالت: فجأة سمعت صوتًا معدنيًا ثم بدأت اللعبة في الاهتزاز. اضطر رجال الإنقاذ إلى إبعاد الركاب الآخرين الذين علقوا في عربات أخرى على "الأفعوانية" بعد الحادث.