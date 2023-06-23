رئيس فاغنر: قيادة الجيش الروسي تكذب على بوتين

اتهم رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية، يفغيني بريغوجين، قيادة الجيش الروسي، أمس، بالكذب، وإخفاء الحقائق عن الوضع في جبهة الحرب في أوكرانيا. وقال بريجوجين في رسالة صوتية، عبر تطبيق «تليغرام »، إن وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف، يقدمان «هراء» للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أمل أن تكون «الأكاذيب» مروعة بما يكفي للرئيس ليصدقها. وأضاف أن القوات الأوكرانية حققت بالفعل نجاحات كبيرة. قال بريجوجين إن الخسائر في الصفوف الروسية ضخمة، ويتم إخفاء «مشكلات هائلة». وانتقد رئيس فاغنر قيادة الجيش الروسي، قائلاً إنها تعلن عن خسائر بشرية هائلة على الجانب الأوكراني من دون تقديم أدلة.