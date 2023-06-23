البابا يعاني ضيقاً في التنفس وآثار التخدير بعد أسبوعين من الجراحة

قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، أمس، إنه يعاني ضيقاً في التنفس، ولايزال يشعر بآثار التخدير جراء جراحة في البطن خضع لها قبل أسبوعين.

وجاءت تصريحات البابا فرانسيس لتفسير سبب اختياره عدم إلقاء خطاب مُعد أمام المشاركين في الجمعية العامة لتجمع المؤسسات لمساعدة الكنائس الشرقية، لكنه رغم ذلك ألقى الخطاب.

ونقلت وكالة أخبار الفاتيكان عن البابا فرانسيس قوله «مازلت أعاني آثار التخدير. تنفسي ليس جيداً».

خضع البابا، البالغ من العمر 86 عاماً، لعملية جراحية لمدة ثلاث ساعات، تحت التخدير الكلي، في السابع من يونيو، لإصلاح فتق في جدار البطن، وإزالة النسيج الندبي المعوي. وخرج من المستشفى في 16 من يونيو، حيث قال جراحه إنه «أفضل من ذي قبل».

وشكا البابا فرانسيس سابقاً الشعور بآثار التخدير بعد فترة طويلة من العملية الجراحية.