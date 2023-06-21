موسكو تحذر كييف من ضرب أهداف داخل روسيا

اتهمت روسيا القوات الأوكرانية بالتخطيط لاستخدام صواريخ زودتها بها قوى غربية لضرب أهداف داخل روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، متوعدة بـ«رد فوري إذا حصل هذا الأمر».

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين، إن «قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تخطط لضرب الأراضي الروسية، بما في ذلك القرم، باستخدام هايمارس وصواريخ ستورم شادو»، وتوعد شويغو كييف برد سريع في حال استُخدمت الأسلحة لضرب أهداف داخل روسيا أو شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود، والتي ضمتها روسيا إليها في 2014. وأكد أن استخدام هذه الصواريخ خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة سيعني تورطاً كاملاً للولايات المتحدة وبريطانيا في النزاع، وسيوجب ضربات فورية على مراكز صنع القرار في أوكرانيا.