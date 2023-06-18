اليمن.. ضغوط أممية لإزالة عوائق مشاورات الأسرى بالأردن

أكد رئيس الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الأردن اليمنية بشأن الأسرى،العميد يحيى كزمان، وجود ضغوط مكثفة تمارسها الأمم المتحدة ممثلة بمكتب مبعوثها إلى اليمن هانس غروندبيرغ، بشأن تذليل الصعوبات وإزالة العوائق التي تقف أمام تحقيق أي تفاهمات جديدة بشأن اطلاق مزيد من الأسرى اليمنيين.

وقال رئيس الوفد الحكومي في تصريحات صحافية: "نجري مشاورات صعبة ومعقدة حول الأسرى والمخفيين"، مشيرا إلى ان هذه الجولة من المشاورات ليست مفاوضات حول اطلاق أسرى، بل لازالة العوائق والعقبات التي وضعتها الميليشيات الحوثية أمام هذا الملف الإنساني الهام.

واوضح العميد يحيى كزمان بأن ممثلي مكتب المبعوث الأممي يمارسون ضغوطا مكثفة على الحوثيين من أجل ازالة تلك العوائق والتي أهمها "الكشف عن المخفين قسرا لدى الميليشيات ومنهم محمد قحطان وأسرى حجور".

وأكد انه في حال تم الكشف عن معلومات عن مصير قحطان وأسرى حجور وعدد من الناشطين المخفين قسرا لدى الميليشيات ، سيتم مناقشة وتحديد موعد لجولة مفاوضات جديدة بين الجانبين بشأن اطلاق مزيد من الأسرى والعدد الذي سيتم اطلاق سراحهم.

وكان المتحدث باسم الوفد الحكومي في مشاورات الأردن، ماجد فضائل، أكد أن الجانب الحكومي، ينتظر من وفد الحوثيين معلومات حول قحطان، حتى يتم مواصلة عملية التشاور والانتقال إلى مناقشة بنود أخرى.