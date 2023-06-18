وزير الخارجية السعودي يزور إيران

قام وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، بزيارة إلى طهران، أمس، وعقد مؤتمراً صحافياً مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أكد خلاله على أهمية التعاون الأمني بين البلدين لضمان خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، موضحاً أن المحادثات السعودية الإيرانية اتسمت بالصراحة والوضوح. وأضاف: «نأمل أن تنعكس عودة العلاقات السعودية مع طهران على المنطقة والعالم». من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، إن المحادثات مع نظيره السعودي تناولت التعاون في مجالات عدة، خصوصاً العلاقات الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة قضايا إقليمية ودولية.

وكانت إيران قد افتتحت قبل 12 يوماً سفارتها في المملكة العربية السعودية، واستأنفت البعثة عملها بمقرها القديم في الحي الدبلوماسي بالرياض.