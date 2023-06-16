زيلينسكي يرفض أي تفاوض مع موسكو إثر لقائه قادة أفارقة

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا أي تفاوض مع روسيا إثر لقائه الجمعة رؤساء أفارقة حضروا الى كييف لمحاولة التوسط بين البلدين.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي مشترك مع هؤلاء الرؤساء انه قبل حربها اوكرانيا في فبراير 2022، "حاولت روسيا طويلا ان تحتال على الجميع عبر (اتفاقات السلام التي وقعت في) مينسك" بهدف تسوية النزاع مع الموالين لموسكو في شرق اوكرانيا والذين استخدمتهم روسيا للتحضير لهجوم جديد على جارتها.

وتابع زيلينسكي "قلت اليوم بوضوح خلال لقائنا الوفد الافريقي ان السماح باي تفاوض مع روسيا الآن، فيما الجيش الروسي لا يزال على ارضنا، يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة".

من جهته، دعا رئيس جنوب افريقيا سيريل رامابوزا أوكرانيا وروسيا الى "وقف التصعيد".