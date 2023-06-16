صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية وعمدتها يعلن عن انفجار في أحد أقدم أحيائها

حذرت صفارات الإنذار من غارة جوية في العاصمة الأوكرانية، حيث أفاد عمدة كييف فيتالي كليتشكو بوقوع انفجار في بوديلسكي، أحد أقدم أحياء المدينة.

وغرد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر، قائلا "الصواريخ الروسية رسالة لأفريقيا: روسيا تريد المزيد من الحرب وليس السلام"، وذلك في مناسبة وصول قادة أفارقة إلى أوكرانيا.

قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت ستة صواريخ كروز روسية من طراز كاليبر، وستة صواريخ باليستية من طراز كينغال تفوق سرعتها سرعة الصوت، وطائرتي استطلاع مسيرتين. ولم تذكر تفاصيل عن مكان إسقاطها.

من جانبه، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الجمعة، إن ألمانيا ستسلم أوكرانيا دفعة جديدة من صواريخ باتريوت يبلغ عددها 64 صاروخا للمساعدة في حمايتها من الهجمات الجوية الروسية الضارية.

وصرح أندريه كوفاليف، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية سجلت نجاحات في ثلاث مناطق على امتداد خط المواجهة في الجنوب والشرق.

ووفقا لكوفاليف، تقدمت القوات الأوكرانية إلى جنوب بلدة أوريكيف في مقاطعة زابوريجيا، في اتجاه قرية روبوتين وكذلك حول ليفادني وستارومايورسك، على الحدود بين زابوريجيا وإقليم دونيتسك في الشرق.

وأضاف كوفاليف أن القوات الأوكرانية تقدمت كذلك في بعض المناطق حول فوهليدار، وهي بلدة تعدين في دونيتسك، وكانت موقعا لواحدة من معارك الدبابات الرئيسية في الحرب.