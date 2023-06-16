بابا الفاتيكان يغادر المستشفى بعد جراحة في البطن

غادر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أحد مستشفيات روما بعدما خضع لجراحة في البطن قبل تسعة أيام لإصلاح فتق إربي وإزالة ندبة مؤلمة، وقال الطبيب الذي أجرى الجراحة إن البابا الآن "أفضل مما كان قبل دخوله المستشفى".

وغادر البابا فرانسيس (86 عاما) المستشفى جالسا على مقعد متحرك، وهو يبتسم ويلوح لحشد من المهنئين بسلامته قائلا: "أشكركم"، ثم وقف كي يتمكن من ركوب سيارة الفاتيكان التي كانت في انتظاره.

وقال مدير قسم الأمراض الباطنية والغدد الصماء في مستشفى جيميلي، سيرغيو ألفيري، إن الندوب التي نتجت عن جراحات سابقة في البطن، كانت تتسبب في آلام متزايدة في البطن للبابا.

وبحسب الطاقم الطبي، فإن البابا لم يتعرض لأي مضاعفات أثناء الجراحة أو أثناء فترة نقاهته.