اليمن.. دعوة رئاسية لمعالجة أسوأ أزمة إنسانية خلفتها الميليشيات الحوثية

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إلى تحرك دولي عاجل لدعم الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة والحكومة، ومعالجة الاسباب الحقيقية للازمة الانسانية الاسوأ في العالم التي صنعتها الميليشيات الحوثية.

وأشار العليمي خلال استقباله اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الانسانية لليمن ديفيد غريسلي، إلى التداعيات الوخيمة للهجمات الارهابية على المنشآت النفطية، واستمرارها الاستثمار في اقتصاد الحرب، والتربح من فوارق العملات والاسواق السوداء، وتجريف ما تبقى من مكاسب للقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال اليمني.

ووفقا لوكالة سبأ اليمنية الرسمية، فقد استمع العليمي من المسئول الأممي، تقييماً أممياً حول الأوضاع الانسانية في اليمن، وفرص التحول من مرحلة التدخلات الاغاثية الطارئة، الى نطاق الدعم الإنمائي الأكثر استدامة.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود الانسانية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، وفي المقدمة المساعدات الغذائية والصحية الطارئة التي انقذت ملايين الارواح، فضلاً عن جهودها المقدرة عاليا لمعالجة خطر الناقلة صافر، وتفادي كارثة بيئية مدمرة في البحر الاحمر.

من جانبها قالت الحكومة اليمنية، ان تراخي المجتمع الدولي مع ميليشيات الحوثي، ساعدها في التمادي بتدمير الاقتصاد الوطني، داعية إلى موقف دولي واضح وصريح إزاء هذه الممارسات التصعيدية وممارسة الضغط على الميليشيات لجهود التهدئة وإحلال السلام.

وحذرت على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، من أن استمرار ميليشيات الحوثي في مسارها التصعيدي يفاقم المعاناة الانسانية، وينذر بانهيار الاوضاع الاقتصادية.