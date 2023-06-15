روسيا البيضاء: بدأنا تسلّم الأسلحة النووية الروسية

قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده بدأت تسلّم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، التي ذكر أن بعضها أقوى بثلاث مرات من القنبلتين الذريتين اللتين ألقتهما الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي باليابان في عام 1945.

وأضاف لوكاشينكو في مقابلة مع قناة «روسيا-1» الحكومية الروسية بثتها قناة تليغرام، التابعة لوكالة بيلتا الرسمية للأنباء في روسيا البيضاء «لدينا صواريخ وقنابل تلقيناها من روسيا». وتابع «القنابل أقوى بثلاث مرات من اللتين ألقيتا على هيروشيما وناغازاكي».