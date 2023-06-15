«الدوما»: القائد الشيشاني آدم ديليمخانوف «حيّ وعلى ما يرام»

قال رئيس البرلمان الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، أمس، إن آدم ديليمخانوف، وهو قائد كبير بالقوات الشيشانية، حيّ وعلى ما يرام، وذلك عقب ورود تقارير تفيد بمقتله أو إصابته في أوكرانيا.

وقال فولودين لأعضاء البرلمان «تحدثت للتو معه. إنه حيّ وعلى ما يرام. ليس ذلك فحسب، لكنه يتمنى لكم جميعاً دوام العافية». وصرح قائد آخر بالقوات الشيشانية بأن ديليمخانوف في الشيشان، وليس في أوكرانيا، وإن التقارير الإعلامية التي تفيد بتعرضه لإطلاق نيران في أوكرانيا، كلها تقارير «زائفة».