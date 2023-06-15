عبدالله بن زايد ورئيس وزراء فيتنام يبحثان تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ورئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، فام مينه تشينه، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تعزيزها في مجالات عدة، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ونقل سموه خلال اللقاء - الذي يأتي ضمن زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى هانوي - تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لرئيس الوزراء الفيتنامي، وتمنياته لفيتنام وشعبها التنمية والازدهار.

من جانبه، حمّل رئيس الوزراء الفيتنامي سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الازدهار والرخاء.

واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء فيتنام، تطور العلاقات الثنائية بين البلدين مع الاحتفاء العام الجاري بمرور 30 عاماً على تأسيسها، وناقشا عدداً من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، والمرتبطة بتعزيز التعاون على الصعيد الاقتصادي والتجاري، وجهود البلدين للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

وتطرقت مباحثات الجانبين إلى التعاون المشترك في ملف مكافحة التغير المناخي، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء إلى أنه مع احتفاء البلدين بمرور 30 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1993، فإنهما يعملان معاً عن كثب من أجل تطوير وتعزيز هذه العلاقة، وتأسيس شراكة اقتصادية شاملة تدعم أهدافهما وتطلعاتهما التنموية.

وأعرب سموه عن تطلعه لمشاركة نوعية من فيتنام في مؤتمر «COP28» العام الجاري في مدينة إكسبو، بما يسهم في إثراء أجندة هذا الحدث العالمي البارز.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، بوي ثان سون، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى هانوي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في القطاعات كافة، لاسيما الاقتصادية.

واستعرض الوزيران جهود البلدين للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين دولة الإمارات ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

كما اطلع وزير خارجية فيتنام من سموه على تحضيرات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، وأكدا أهمية «COP28» في حشد الجهود العالمية المبذولة لتبني حلول فاعلة في مواجهة تداعيات تغير المناخ.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات وفيتنام، مشيراً إلى جهود البلدين للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تدعم رؤيتهما لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام. وعقب اللقاء شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية بوي ثان سون، التوقيع على مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية في فيتنام.

■ عبدالله بن زايد أطلع وزير خارجية فيتنام على تحضيرات «COP28».