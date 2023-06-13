سلطان عُمان يستقبل حاكم رأس الخيمة

استقبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، في قصر البركة العامر بالعاصمة العُمانية مسقط اليوم، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الذي يقوم سموه بزيارة رسمية إلى السلطنة.

ورحب جلالة السلطان هيثم بن طارق، بصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والوفد المرافق له، معرباً عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

ونقل سموه، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، وتمنياته للسلطنة وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

وتبادل جلالته وسموه - خلال اللقاء - الأحاديث الودية والأخوية، وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون التاريخية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان الشقيقة نحو آفاق أرحب من التنمية والازدهار، انطلاقاً من أواصر الأخوة المتجذرة، وروابط المحبة الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عن سعادته البالغة بهذه الزيارة التي تأتي تأكيداً على عمق الروابط الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مقدراً حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما، ومتمنياً للسلطنة وشعبها الشقيق كل خير ونماء وتطور.