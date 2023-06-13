دعوة أممية لبلورة رؤية يمنية للسلام

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، أهمية وجود رؤية يمنية طويلة المدى للسلام، ليسترشد بها المجتمع الدولي في الدعم الذي يقدمه.

وخلال كلمته أمام منتدى اليمن الدولي المنعقد في لاهاي بهولندا، دعا المبعوث الأممي إلى معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء الصراع في اليمن، وأن يكون لدى اليمنيين مساحة كافية لمعالجة هذه الأسباب الجذرية.

وأكد المبعوث الأممي ضرورة التوصل إلى حلول حتى ينتهي الصراع، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام إلا بمشاركة مختلفة من اليمنيين في العملية السياسية.

وأضاف: "الطريق إلى السلام سيكون طويلاً وصعباً ويتطلب نهجاً تدريجيا وثقة متبادلة"، مضيفاً أن الهدنة خفضت العنف ووفرت نافذة من الهدوء النسبي واتخاد خطوات إضافية نحو السلام".

وحول أزمة خزان النفط "صافر"، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي، خلال مشاركته في منتدى اليمن الدولي، إن عملية تفريغ الناقلة تمضي قدماً رغم إن إتمام المشروع بشكل كامل لا يزال يحتاج إلى 28 مليون دولار، حيث تم جمع 115 مليون دولار من أصل 142 مليون دولار.